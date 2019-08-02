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AFP: власти Индонезии предупредили об угрозе трехметрового цунами после землетрясения

Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 6,8 до 6,9

ТАСС, 2 августа. Власти Индонезии в пятницу сообщили об угрозе цунами высотой до 3 м, которое может последовать за мощным землетрясением, произошедшим у берегов острова Суматра. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление местной администрации.

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Ранее индонезийские власти предписали населению прибрежных районов провинции Бантен как можно скорее эвакуироваться в районы, находящиеся на возвышенностях.

По оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, по оценке Геологической службы США, она достигла 6,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Сильные подземные толчки ощущались в столице Индонезии Джакарте, расположенной на острове Ява.

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