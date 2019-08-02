Источник: суд в Москве арестовал имущество по делу бизнесмена Худояна

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета и земельные участки в рамках уголовного дела владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Тверской районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на 13 банковских счетов в столичных банках на сотни млн рублей и три земельных участка в Подмосковье. Арест был наложен в рамках уголовного дела в отношении Худояна и других неустановленных лиц ", - сказал собеседник агентства.

В Тверском суде уточнили ТАСС, что срок ареста на земли установлен судом до 14 августа, а на банковские счета - на предварительный срок следствия, то есть до 14 октября.

В середине июня Тверской суд отправил Худояна под домашний арест до 14 августа, Мосгорсуд 8 июля отменил это решение суда первой инстанции и отправил бизнесмена в СИЗО, удовлетворив апелляцию прокуратуры. В апелляции указывалось, что Худоян путем обмана приобрел право на владение земельными участками на сумму более 2 млрд рублей, имеет двойное гражданство, неоднократно выезжал за пределы России, а потерпевший по делу заявил, что в его адрес поступали угрозы от обвиняемого.

Дело расследует Главное следственное управление ГУВД Москвы, Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Бизнесмен вину не признал и заявил, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании "Оптима девелопмент". В пятницу районный суд продлил ему срок ареста до середины октября.

Защита Худояна рассказала, что компания "Оптима девелопмент" реализует проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в ее управлении находятся более 230 тыс. кв. м недвижимости. Она строила и управляет торговым центром "Oz молл" в Краснодаре, является техническим заказчиком возведения ЖК "Прайм парк".