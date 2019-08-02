Склад мебельной фабрики горит в Одинцове

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в городе Одинцово на складе, который принадлежит мебельной фабрике, сообщили ТАСС в пресс-службе главка подмосковного МЧС.

"Пожар происходит на ул. Баковской, 5. На территории мебельной фабрики загорелся арендуемый двухэтажный склад площадью 100 на 50 м, где находятся автомобильные тенты в рулонах. Площадь горения уточняется", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала.

В новость были внесены изменения (18:04 мск) — добавлена информация в 3-м абзаце.