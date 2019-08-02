В Подмосковье на три года осудили владельца кафе, стрелявшего из карабина по посетителям

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Домодедовский городской суд приговорил к трем годам и одному месяцу в колонии общего режима владельца кафе в Домодедове, который весной этого года открыл огонь по посетителям из охотничьего карабина в ходе ссоры. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Московской области.

"Суд установил, что в марте 2019 года у Али Алиева, являющегося собственником кафе, произошел конфликт с тремя посетителями. В ходе ссоры он применил оружие, несколько раз выстрелив из охотничьего карабина "Сайга" в своих оппонентов", - сказали в прокуратуре. Один из потерпевших получил тяжкий вред здоровью, еще двое - легкие ранения.

Суд признал владельца кафе виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью.