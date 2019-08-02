СК начал проверки по уклонению от службы в армии 134 участников незаконных акций 27 июля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России начал доследственные проверки по фактам уклонения от службы в армии 134 участников несанкционированных акций в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами СК РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, есть 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сообщила она. В следственные отделы Главного следственного управления СК РФ по Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан.

По словам Светланы Петренко, "в рамках проверок будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы")". Она напомнила, что санкция по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. "Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает уклонистов от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ", - добавила она.

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