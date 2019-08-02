СМИ: не менее пяти человек погибли при пожаре в автобусе в Турции

ТАСС, 2 августа. По меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали после того, как пассажирский автобус загорелся в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Об этом в пятницу сообщила газета Hurriyet.

По ее данным, в момент возгорания в автобусе находилось 37 человек. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Водитель автобуса задержан.

"После того, как в салоне загорелась кофемашина, водитель остановился и попросил пассажиров спокойно покинуть автобус", - цитирует издание слова мэра провинции. Он добавил, что из-за паники в автобусе началась давка.

По предварительным данным, причиной смерти пяти человек стало отравление токсичными испарениями.