Капитан задержанного за браконьерство в Балтийском море судна Roxen покинул Россию

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Капитан судна Roxen, задержанного в мае в Балтийском море за нарушение правил рыболовства, покинул территорию России под обязательство являться в суд по возбужденному против него уголовному делу. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Калининградской области.

Судно Roxen под флагом Финляндии было задержано российскими пограничниками 10 мая в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море. На борту было обнаружено около 8 тонн незаконно добытой рыбы. В отношении капитана было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 253 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ"). Он находился под подпиской о невыезде в одной из гостиниц Калининграда. В конце июля эта мера была изменена, и подозреваемый получил право выехать из России.

"Капитан судна Roxen, которое было задержано за нарушение правил рыболовства, покинул Россию. В пятницу он вылетел из калининградского аэропорта Храброво в Варшаву и сможет вернуться на родину", - сказал источник ТАСС, добавив, что явка в суд в Калининграде, когда это потребуется, для него остается обязательной.

В дирекции аэропорта Храброво ТАСС уточнили, что самолет польской авиакомпании LOT вылетел из Калининграда в Варшаву в 18:49 по местному времени (19:49 мск).

Как сообщал ранее ТАСС адвокат подозреваемого Игорь Воскобойник, когда будет рассматриваться в суде уголовное дело капитана, пока неизвестно, поскольку дознание по нему продлено до 22 сентября. В августе состоится суд по административному делу о нарушении, допущенном судном, в отношении судовладельца, капитан будет участвовать в этом заседании.