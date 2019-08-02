В ДТП в Татарстане пострадали девять человек

ТАСС, 2 августа. Девять сотрудников завода пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса в Елабуге Республики Татарстан. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В 17:45 мск на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга" водитель грузовой автомашины Mercedes с полуприцепом на перекрестке с круговым движением совершил столкновение с автобусом JAC. В результате ДТП девять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник.

По его словам, автобус следовал по маршруту - завод Особая экономическая зона Алабуга - Елабуга, который перевозил 25 пассажиров-вахтовиков данного завода. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.