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В ДТП в Татарстане пострадали девять человек

Причины инцидента выясняются

ТАСС, 2 августа. Девять сотрудников завода пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса в Елабуге Республики Татарстан. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В 17:45 мск на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга" водитель грузовой автомашины Mercedes с полуприцепом на перекрестке с круговым движением совершил столкновение с автобусом JAC. В результате ДТП девять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник.

По его словам, автобус следовал по маршруту - завод Особая экономическая зона Алабуга - Елабуга, который перевозил 25 пассажиров-вахтовиков данного завода. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.

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