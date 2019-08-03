В центре Москвы загорелась постройка начала XX века в стиле модерн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС /. В районе Замоскворечья в центре Москвы, по уточненным данным, загорелась постройка XX века в стиле модерн, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Точный адрес ЧП - Дубининская улица, 41. Это здание 1917 года постройки, выполненное в стиле модерн", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичного МЧС ТАСС подтвердили факт пожара, не уточнив подробностей.

Пожару присвоен повышенный ранг - номер два. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы горит недействующее производственное здание. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, на место прибыли 15 пожарных расчетов.