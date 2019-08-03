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В Москве угнали внедорожник стоимостью более 4 млн рублей

Злоумышленник украл автомобиль Cadillac Escalade и скрылся

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Автомобиль Cadillac угнали у безработного на северо-западе Москвы. Стоимость авто составляет более 4 млн рублей, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию обратился неработающий 1988 года рождения. Он заявил об угоне его внедорожника, произошедшего по адресу Проспект Маршала Жукова, 37-2. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный совершил кражу автомобиля Cadillac Escalade и скрылся. Материальный ущерб составил около 4 млн 400 тыс. руб.", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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