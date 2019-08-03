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СМИ: у берегов Фиджи разбился вертолет

Радио FBC сообщает, что спасатели обнаружили тело одного погибшего

СИДНЕЙ, 3 августа. /ТАСС/. Четырехместный медицинский вертолет Robinson, перевозивших двух пассажиров, разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Как сообщает в субботу местная радиостанция FBC, в ходе поисковой операции было обнаружено тело одного из находившихся на борту воздушного судна.

По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса.

На борту, кроме пилота, находились двухлетний ребенок и его мать. В ходе поисковой операции были обнаружены обломки вертолета и тело одного из пассажиров. Как отметил командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке, поиски в районе крушения будут продолжены.

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