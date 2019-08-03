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В ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти погибли три человека

Полиция проводит проверку по факту происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении легковой машины Skoda с грузовиком "Камаз" на трассе в Бокситоргорском районе Ленинградской области в субботу утром, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"Водитель, управляя автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Камазом". В результате ДТП водитель и двое пассажиров, мужчина и женщина, автомобиля Skoda скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло на 33-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Бокситогорском районе Ленинградской области. По факту ДТП проводится проверка.

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