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Лесные пожары в России

Премьер Италии предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Джузеппе Конте готов предоставить два специализированных самолета Canadair

РИМ, 3 августа. /ТАСС/. Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте обеспокоен сообщениями о крупных лесных пожарах в Сибири и предложил РФ помощь итальянского департамента гражданской защиты. Об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

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"Следуя сообщениям о драматичной ситуации с пожарами, охватившими Сибирь, я предложил РФ сотрудничество нашего департамента гражданской защиты, предоставив в распоряжение два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется", - написал премьер в пятницу вечером.

В правительственном дворце Киджи в субботу ТАСС подтвердили, что Италия передала соответствующее предложение российской стороне. "Предложение [России] о помощи поступило", - сказали в Киджи.

Canadair - специализированные профессиональные самолеты, которые используются при тушении пожаров.

По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. По информации МЧС, наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области.

В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.

Теги
ИталияРоссияЛесные пожары в РоссииКонте, Джузеппе
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