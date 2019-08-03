Пострадавшего при тушении возгорания в центре Москвы пожарного госпитализировали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожарный, пострадавший при тушении возгорания в столичном районе Замоскворечье, повредил ногу, сейчас он госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожарный пострадал в ходе тушения здания на Дубининской улице. Он оступился и повредил ногу. Медики решили отправить его в больницу", - сказали в ведомстве.

Как отметил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский, здоровью сотрудника ничего не угрожает. "Состояние пострадавшего пожарного удовлетворительное. Он пострадал не от факторов пожара", - отметил Жуковский.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в бывшем производственном здании 1917 года постройки поступило в 06:18 мск. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. Тушение осложняется сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта, полистирола, а также угрозой дальнейшего обрушения.

Рядом со зданием находится автозаправка, пожарные стараются не допустить перехода огня. В тушении задействованы почти 70 человек, более 20 единиц техники и два вертолета. В настоящее время ликвидировано открытое горение.