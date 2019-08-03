На борту самолета рейса Бишкек - Стамбул умер полуторамесячный ребенок

БИШКЕК, 3 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Pegasus Airlines вынужден был вернуться в субботу в аэропорт Бишкека Манас из-за произошедшего на борту ЧП. Об этом ТАСС сообщили в ОАО "Международный аэропорт Манас" (МАМ), в состав которого входят все крупные воздушные гавани Киргизии.

"Самолет вылетел 3 августа из Бишкека в Стамбул в 08:50 по местному времени (05:50 мск), однако через некоторое время экипаж сообщил о том, что одному из пассажиров стало плохо и запросил разрешение на возвращение в Манас", - заявил представитель МАМ.

По его словам, командир экипажа принял такое решение, поскольку на борту лайнера резко ухудшилось состояние полуторамесячного ребенка.

"В 10:16 (07:16 мск) пассажирский самолет приземлился в аэропорту Бишкека, где уже ждали медики из бригады скорой помощи. Однако врачи уже не могли помочь ребенку, он скончался", - отметил собеседник. Причины смерти в настоящее время выясняются.

По его данным, впоследствии рейс Бишкек - Стамбул "был возобновлен".