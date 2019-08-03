Два человека погибли, еще шесть пострадали в ДТП на мосту под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, шесть получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей на мосту в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального главка МВД.

"На мостовом переходе Плотина ГЭС - Волгоград на территории г. Волжского произошло столкновение нескольких машин. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, предварительно, еще шесть человек получили травмы, в том числе пятилетний ребенок с травматической ампутацией руки, доставлены в больницы", - сообщили в ведомстве.

По данным главка, участниками ДТП стали три автомобиля - ВАЗ-2112, Renault Duster, а также еще одна иномарка, марка которой пока не установлена. "Погибли два пассажира ВАЗ-2112", - сказали в управлении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел около 13:15 мск.

"Движение крайне затруднено", - уточнили в ведомстве.