Капитан задержанного в Балтийском море судна Roxen вернулся домой

ТАЛЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Капитан задержанного ранее в России за незаконный лов рыбы судна Roxen вернулся домой. Об этом в субботу сообщает местный информационный портал Delfi со ссылкой на члена правления эстонской компании Morobell, которой принадлежит судно, Райво Баума.

По информации Баума, в пятницу примерно в полночь капитан вернулся в Эстонию и может до судебного заседания находиться дома.

2 августа источник в силовых структурах Калининградской области сообщил ТАСС, что капитан судна Roxen в пятницу покинул территорию РФ под обязательство являться в суд по возбужденному против него уголовному делу.

Судно Roxen под флагом Финляндии, по сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ по Калининградской области, было задержано 10 мая в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море по подозрению в нарушении правил рыболовства. На борту было обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. Сообщалось, что ущерб превысил 49 млн рублей.

Позднее Россия освободила задержанное судно, при этом капитан остался под домашним арестом. По словам Баума, российские власти сняли с судна все навигационное оборудование, чтобы изучить его показания при рассмотрении дела. Российская сторона подозревает капитана судна в том, что он злоупотребил своим служебным положением и сознательно повел судно в российские территориальные воды.

Компания Morobell объяснила заход судна Roxen в исключительную экономическую зону РФ ошибкой навигации.