Полиция начала задерживать наиболее активных участников незаконной акции в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несанкционированной акции в центре Москвы.

Как передают корреспонденты ТАСС, на Пушкинской площади задержаны более 10 человек, полицейские по громкоговорителям постоянно предупреждают, что акция незаконна, просят ее участников разойтись и не нарушать общественный порядок. По информации корреспондентов, на площади кто-то распылил газ.

Такие же предупреждения звучат и на Трубной площади, где полицейские и сотрудники Росгвардии просят не мешать проходу граждан и проследовать в сторону Садового кольца. На площади, которая оцеплена правоохранителями, также задержаны не менее 10 человек.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.