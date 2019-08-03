В Нытвенском районе Пермского края из-за осадков ввели режим чрезвычайной ситуации

ТАСС, 3 августа. Власти ввели на территории Нытвенского района в центральной части Пермского края режим чрезвычайной ситуации из-за обилия осадков и повышения уровня влажности почвы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В связи с переувлажнением почвы администрацией Нытвенского муниципального района введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, пока в Пермском крае нет подтопленных жилых домов, ведомство находится в повышенной готовности. "Пока затопления [домов] нет, но очень много воды, [затопило] сельскохозяйственные поля. Ситуация на контроле", - сказала собеседница агентства.

Глава района Ринат Хаертдинов рассказал ТАСС, что из-за обилия осадков и высокого уровня влажности почв сельхозпредприятия рискуют не успеть заготовить достаточное количество кормов. "Есть риски по заготовке кормов. По полям разная ситуация, где-то с учетом подтоплений не могут заехать, где-то культуры [не успевают дозреть], например, кукуруза должна быть полтора метра, а она [выросла] на 15-20 см из-за большого количества осадков, баланс положительных температур тоже сказывается", - сказал Хаертдинов.

Пока, по его словам, оценить риски и возможный ущерб сложно. С наибольшими сложностями при заготовке кормов столкнулось предприятие "Покровские нивы", уточнил он.

По информации Пермского центра гидрометеорологии и окружающей среды, на территории края ожидаются кратковременные дожди, усиление юго-западного ветра с порывами до 14 м/с.