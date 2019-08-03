Военная авиация за три дня потушила в Сибири более 450 тыс. га леса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Минобороны России с 1 по 3 августа потушили в Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары на площади 450 тыс. га, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Более 450 тыс. гектаров из 1,1 млн [гектаров] общей площади зоны неконтролируемого распространения огня затушено авиацией Минобороны России с 1 по 3 августа 2019 года", - сказали в ведомстве.

Только 3 августа самолеты Ил-76 выполнили 24 вылета, сбросив на очаги возгорания более 1 тыс. тонн воды, рассказали в Минобороны. В субботу 60 вылетов совершили вертолеты Ми-8, которые сбросили на пожары свыше 600 тонн воды. "На охваченные огнем лесные массивы за три дня сброшено более 3586 тонн воды", - уточнили в ведомстве.