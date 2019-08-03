На несанкционированной акции в центре Москвы пострадал сотрудник спецназа ОМОН

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудник спецназа Росгвардии ОМОН пострадал при задержании правонарушителя на несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Главном управлении МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 14:30 мск в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. За нарушения общественного порядка задержаны 30 человек. Сейчас задержания продолжаются на Трубной и Пушкинской площадях, а также на Чистопрудном бульваре. Сотрудники полиции и Росгвардии предупреждают собравшихся о незаконности акции и просят всех разойтись.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.