Суд в Москве рассмотрит протокол на Соболь о нарушении правил проведения митинга

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Незарегистрирвоанному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь, которая были среди организаторов несанкционированных акций 14 июля, 27 июля и 3 августа, инкриминируется нарушение правил проведения митинга, суд в субботу рассмотрит ее административное дело. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Иван Сустин.

"Соболь находится в ОВД "Московский". Ей инкриминируют ч. 5 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга"). Суд состоится сегодня", - сказал он. По этой статье предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей или обязательных работ до 40 часов.

Соболь задержали в субботу на Рождественском бульваре. Ранее прокуратура Москвы вынесла ей предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с акцией 3 августа. Остальные два предостережения Соболь, как и 14 других организаторов несанкционированных митингов 14 и 27 июля, проигнорировали. 27 июля Хамовнический суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. рублей за организацию незаконного митинга 14 июля. Второй административный материал в отношении Соболь был возвращен в полицию для устранения в нем нарушений.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.