За участие в несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в центре Москвы около 600 человек за участие в несанкционированной акции, в которой приняли участие примерно 1,5 тыс. человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось о задержании 30 человек и 350 участниках акции.

Как передают корреспонденты ТАСС, наибольшее количество людей собрались на Пушкинской и Трубной площадях, однако сейчас почти все протестующие разошлись. Сотрудники полиции и Росгвардии предупреждали собравшихся о незаконности акции и просили всех разойтись, не совершать противоправных действий и не мешать проходу граждан. На Пушкинской площади травму при задержании участника акции получил боец ОМОН, он госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

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