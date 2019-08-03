СПЧ подтвердил задержание главы комиссии Каляпина на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин подтвердил главе Совета Михаилу Федотову информацию о своем задержании на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС член СПЧ Александр Брод.

"Информация о его задержании подтвердилась, сам Каляпин позвонил главе СПЧ Федотову и сообщил об этом, обстоятельства произошедшего пока выясняются", - сказал он.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали ранее в центре Москвы около 600 человек за участие в несанкционированной акции, в которой приняли участие примерно 1,5 тысячи человек.

Власти заранее предостерегли участников акции 3 августа об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.