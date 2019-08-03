{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии

В полиции Варны уточнили, что пострадавших нет

СОФИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет. Об этом сообщил представитель полиции Варны.

"Сигнал о пожаре в автобусе, в котором находились дети, поступил в субботу около 15:40 (время совпадает с московским). Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются", - отмечено в заявлении официального представителя полиции, сделанное болгарским СМИ, в том числе Болгарскому телеграфному агентству.

Других подробностей инцидента нет.

Теги
БолгарияМолдавия
Семь детей госпитализированы с кишечной инфекцией из лагеря в Подмосковье
По данным регионального Минздрава, они находятся в удовлетворительном состоянии
Читать полностью