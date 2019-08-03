Суд оштрафовал кандидата в Мосгордуму Соболь за повторное нарушение закона о митингах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Соболь виновной в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ей наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей", - сказали в суде.

Соболь задержали в субботу на Рождественском бульваре. Ранее прокуратура Москвы вынесла ей предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с акцией 3 августа. Остальные два предостережения Соболь, как и 14 других организаторов несанкционированных митингов 14 и 27 июля, проигнорировали. 27 июля Хамовнический суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. рублей за организацию незаконного митинга 14 июля. Второй административный материал в отношении Соболь был возвращен в полицию для устранения в нем нарушений.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.