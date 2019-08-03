Седьмому фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве предъявили обвинение

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение еще одному, седьмому фигуранту дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Этого человека зовут Сергей Абаничев. Первоначально в СМИ сообщали, что его имя Даниил Конов, однако это была не точная информация. Абаничева обвиняют по части 2 статьи 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). В данный момент допрос моего клиента в СК еще продолжается, я как раз пытаюсь понять, в чем конкретно выразилось его участие с точки зрения следствия", - сказала Сидоркина.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.