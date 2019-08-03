Стрельба в торговом центре в Техасе. Главное

На территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) 3 августа произошла стрельба. Полиция подтвердила наличие "многочисленных жертв".
Что произошло
На территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо 3 августа произошла стрельба.
По данным телекомпании CBS, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в магазине Walmart. Очевидцы рассказали, что видели двоих вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.
Как передает NBC, погибли 19 человек, еще 40 ранены.
Как расследуется происшествие
Полиция подтвердила, что стрельба привела к "многочисленным жертвам".
По данным NBC, в связи с произошедшим задержан один подозреваемый - 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока не сообщается, причастен ли он к стрельбе. New York Post уточняет, что нападавший был вооружен АК-47.
Как отреагировали власти
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал ужасной стрельбу в Эль-Пасо.
"Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", - написал американский лидер. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором Техаса Грегом Эбботом, "чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства" в реагировании на инцидент.
Вице-президент Майкл Пенс написал в Twitter, что "опечален в связи с потерей стольких невинных жизней".