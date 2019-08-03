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Стрельба в торговом центре в Техасе. Главное

© AP Photo/Rudy Gutierrez

На территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) 3 августа произошла стрельба. Полиция подтвердила наличие "многочисленных жертв".

Что произошло

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На территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо 3 августа произошла стрельба

По данным телекомпании CBS, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в магазине Walmart. Очевидцы рассказали, что видели двоих вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.

Как передает NBC, погибли 19 человек, еще 40 ранены.

Как расследуется происшествие

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Полиция подтвердила, что стрельба привела к "многочисленным жертвам".

По данным NBC, в связи с произошедшим задержан один подозреваемый - 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока не сообщается, причастен ли он к стрельбе. New York Post уточняет, что нападавший был вооружен АК-47.

Как отреагировали власти

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал ужасной стрельбу в Эль-Пасо.

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", - написал американский лидер. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором Техаса Грегом Эбботом, "чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства" в реагировании на инцидент.

Вице-президент Майкл Пенс написал в Twitter, что "опечален в связи с потерей стольких невинных жизней".

 

Теги
СШАСтрельба в торговом центре в Техасе
Стрельба в торговом центре в Техасе
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