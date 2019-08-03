Стрельба в торговом центре в Техасе. Главное

На территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо 3 августа произошла стрельба.

По данным телекомпании CBS, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в магазине Walmart. Очевидцы рассказали, что видели двоих вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.

Как передает NBC, погибли 19 человек, еще 40 ранены.