В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пяти автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Екатеринбурга утром 4 августа. В результате столкновения погибли два человека, еще трое госпитализированы с травами, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга в воскресенье.

"Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение автомобилем ВАЗ-21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она, в свою очередь, в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что последствия ДТП ликвидируют пожарные и спасатели. Как следует из распространенного сообщения ведомства, пожарные отключили аккумуляторы автомобилей и убрали разлившееся топливо с проезжей части, чтобы не дать машинам загореться. В свою очередь спасатели вытащили зажатых в покореженных автомобилях людей с помощью специальных инструментов.