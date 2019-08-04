В Якутии за сутки ликвидировали 10 природных пожаров на площади свыше 3,7 тыс. га

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования ликвидировали за сутки 10 природных пожаров в Якутии на общей площади свыше 3,7 тыс. га. При этом общая площадь пожаров в регионе превышает 1,2 млн га, говорится в распространенном в воскресенье сообщении регионального правительства.

"За сутки возникло восемь природных пожаров на площади 103 га, локализовано семь природных пожаров на площади 732 га. Ликвидировано 10 природных пожаров на площади 3751 га", - говорится в сообщении.

Лесные пожары тушат 860 человек, 96 единиц техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения применялись пять воздушных судов, выполнено 14 вылетов. Самолет-амфибия Бе-200 работал в Усть-Алданском районе региона, вылив на горящие леса около 55 т воды. Два вертолета Ми-8 привлекались к тушению пожаров на западе и севере республики.

С 1 августа на территории Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера. За прошедшие сутки зарегистрировано 108 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га.