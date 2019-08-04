При столкновении грузовика и легковушки под Курганом погибли четыре человека

ТАСС, 4 августа. Двое детей погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в субботу на федеральной трассе "Иртыш" в Курганской области, всего жертвами аварии стали четыре человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УГИБДД УМВД РФ по Курганской области в воскресенье.

"На 190 км автомобильной дороги федерального значения Р-254 "Иртыш" на территории Мишкинского района Курганской области водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Chery Tiggo, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение по касательной со встречным автомобилем Volvo FH, после чего автомобиль Chery Tiggo опрокинулся и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ. В результате ДТП четыре человека - водитель и три пассажира автомобиля Chery Tiggo, включая двух несовершеннолетних детей - погибли, а водитель грузовика МАЗ получил телесные повреждения и доставлен в Мишкинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее сообщалось, что на 191 км федеральной трассы "Иртыш" произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в результате которого находившиеся в легковом автомобиле четверо человек погибли, а водитель грузовика получил травмы.