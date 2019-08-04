В Москве на несанкционированной акции задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве 3 августа на несанкционированном митинге мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"На субботней несанкционированной акции в ходе выполнения задач по охране общественного порядка сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве на Новинском бульваре за административное правонарушение задержали мужчину, жителя одного из российских регионов. В ходе проверки было установлено, что гражданин находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время задержанного передали сотрудникам полиции.