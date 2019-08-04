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Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области

Злоумышленник по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии по горячим следам задержали жителя села Уланок 1965 года рождения, подозреваемого в совершении убийства инспектора ДПС по Суджанскому району", - сказала она.

По ее словам, накануне вечером на автодороге возле села Уланок инспектор ДПС, находясь не на службе, заметил водителя, который по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор ДПС попытался самостоятельно задержать его.

"Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья." - добавила она. Сотрудник правоохранительныхорганов умер на месте. Региональная полиция задержала вооруженного мужчину.

В настоящее время задержанного передали в Следственный комитет.

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