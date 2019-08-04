Генконсул РФ сообщил, что в Болгарии застряли свыше 200 российских туристов

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, которые возникли у авиакомпании Bulgaria Air. Как сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Варне Владимир Климанов, вторые сутки в Россию не могут вернуться более 200 пассажиров двух задержанных авиакомпанией рейсов.

"Авиакомпании Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолетов, потому что поломка даже одной машины ломает график полетов, тем более, что запасные части для самолетов доставляются из других стран, на что требуется определенное время, - рассказал генконсул. - Именно с этой проблемой и столкнулись россияне, которые в субботу утром не смогли вылететь домой, задержка рейса составила более суток. Мы надеемся, что уже в ближайшие часы авиакомпания выполнит свои обязательства и отправит наших туристов на родину рейсами из аэропортов Бургаса и Варны".

По предварительным данным, первый из задержанных рейсов вылетит из Бургаса в Москву в течение ближайшего часа, а из Варны - после полудня.

Как сообщили в социальных сетях российские туристы, задержки начались с утреннего рейса, который в субботу 05:20 утра (время совпадает с московским) должен был вылететь из Бургаса в Москву, также был задержан и дневной рейс.