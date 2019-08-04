СМИ: в Огайо произошла стрельба

ТАСС, 4 августа. Стрельба произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо). По данным местной газеты Dayton Daily News , в результате погибли, предположительно, семь человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на автомобиле Jeep.

Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки, в США. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

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