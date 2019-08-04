Более 1,5 млн рублей похитили из квартиры на юге Москвы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Неизвестный обокрал квартиру безработной женщины на улице Высокой в Москве и похитил более 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне в полицию обратилась безработная 1963 года рождения, которая заявила, что злоумышленник похитил из квартиры на ул. Высокой, где она проживает, документы на ее имя и принадлежащие ей деньги в сумме $26 тыс. Материальный ущерб составил около 1 млн 659 тыс. 680 руб.", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").