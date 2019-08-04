В Брянске задержали сотрудницу банка, которая похитила со счета клиента 10 млн рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали сотрудницу одного из банков в Брянске, которая похитила со счета клиента 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску совместно с ФСБ задержана местная жительница, подозреваемая в мошенничестве и легализации денежных средств. Установлено, что заместитель директора по розничному бизнесу одного из банков при заключении договора ввела в заблуждение клиента организации и получила доступ к управлению его лицевым счетом, с которого впоследствии вывела более 10 млн рублей", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере). Решением суда подозреваемая заключена под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность женщины к другим преступлениям.