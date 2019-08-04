При стрельбе в Огайо погибли девять человек

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат Огайо).

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Об этом на пресс-конференции сообщил представитель местной полиции.

Отмечается, что преступник был застрелен сотрудниками сил безопасности. Его личность пока не установлена. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, информации об их состоянии в полиции Дейтона пока не привели.

На месте происшествия продолжает работать полиция, к которой присоединились сотрудники ФБР. Опасность для жителей соседних районов может сохраняться.

Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки, в Соединенных Штатах. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.