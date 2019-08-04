Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двоих или более лиц"). Решается вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому виновнику ДТП - водителю машины ВАЗ-2114", - сказал Корнаухов.

ДТП с участием трех автомобилей - ВАЗ-2114, Renault Duster и Chevrolet Aveo - произошло в субботу на мостовом переходе по плотине Волжской ГЭС. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек - пассажиры автомашины ВАЗ-2114. Водитель автомашины ВАЗ, 41-летняя женщина-водитель Chevrolet, 23-летняя девушка, 7-летний и 4-летний мальчики (пассажиры Renault) с различными травмами доставлены в больницу.

В комитете здравоохранения региона ТАСС уточнили, что всего в больницах находится шесть пострадавших. Их состояние уточняется, на данный момент известно, что все они живы.