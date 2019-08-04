СК проводит проверку после гибели подростка, упавшего с крыши в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток погиб в Екатеринбурге, упав с крыши заброшенного здания. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Свердловской области в воскресенье.

"Вечером 3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что с крыши одноэтажной заброшенной постройки по улице Московской в городе Екатеринбурге упал 15-летний школьник и погиб. Предварительно установлено, что подросток гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников, затем он один решил залезть на крышу дома, а двое других школьников находились на улице, снаружи здания. В это время и произошел инцидент", - говорится в сообщении с уточнением, что подросток погиб до приезда скорой помощи.

После случившегося СК организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия, тело подростка направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. Также опрошены двое школьников, которые находились с погибшим в районе заброшенного здания, и его мать. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.