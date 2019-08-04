СМИ: число жертв затопления трех лодок на Филиппинах возросло до 25 человек

ТАСС, 4 августа. Число погибших в результате затопления 3 августа на Филиппинах трех лодок, на борту которых находились более 80 человек, возросло до 25-ти. Об этом в воскресенье сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на власти и полицию.

Ранее газета The Manila Times информировала о 13 погибших.

По данным представителя местной полиции, на данный момент в общей сложности удалось спасти 55 человек, еще шесть считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

В субботу в центральной части Филиппин сначала в 12:15 по местному времени (07:15 мск) из-за сильного ветра затонули две лодки, на борту которых находились более 50 человек. Спустя три часа по той же причине затонуло еще одно судно с 30 пассажирами и членами экипажа на борту.