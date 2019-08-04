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У побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,2

Угрозы цунами нет, сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье на северо-востоке Японии у префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине около 50 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, включая Мияги и Иватэ, а также в столичном регионе.

По информации энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), землетрясение не привело к возникновению внештатных ситуаций на остановленной аварийной АЭС "Фукусима-1". Как сообщил телеканал NHK, для проверки систем безопасности было временно приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн" на участке между Токио и городом Сендай (административный центр префектуры Мияги).

В новость были внесены изменения (13:54 мск) -  добавлена информация

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