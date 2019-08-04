В соцсетях раскритиковали угрозы одного из пользователей в адрес детей сотрудников полиции

ТАСС, 4 августа. Пользователей соцсетей возмутил призыв одного из активистов и участников несогласованных акций в Москве под ником Максим Стеклов, который разместил комментарий с угрозами в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих порядок во время мероприятий в столице.

Ранее он в соцсети заявил, что таким образом предлагает мстить властям за действия во время несогласованных акций. Там же он подтвердил, что сам участвует в незаконных митингах в Москве.

Угрозы в отношении детей сотрудников полиции вызвали возмущение пользователей соцсетей. Многие из них в комментариях призвали Следственный комитет России и МВД дать оценку таким заявлениям. "Хотелось бы обратить внимание Следственного комитета, МВД, Роскомнадзора. По идее это повод для возбуждения уголовного дела", - написал один из пользователей. О содержащейся в публикации угрозе насилия заявили и другие пользователи.

Все оставившие свои комментарии, которые исчисляются десятками, резко негативно отреагировали на угрозы в адрес детей. "Колыма тебя ждет", - написал Стеклову один из пользователей в ответ на его пост.