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Число пострадавших при стрельбе в Огайо возросло до 26

Ранее сообщалось о 16 пострадавших
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© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере 26 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат Огайо) и унесла жизни девяти человек. Об этом сообщила на пресс-конференции мэр города Нан Вэйли. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

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"Десять человек, включая стрелка, погибли, еще 26 пострадали", - приводит слова мэра в Twitter местная полиция. Вэйли также отметила, что полицейским удалось ликвидировать преступника меньше, чем за одну минуту, хотя на нем был бронежилет. Медики в свою очередь не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.

Губернатор штата Огайо Майкл Деуайн выразил соболезнования родственникам и близким жертв трагедии.

Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки в Соединенных Штатах. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

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Источник: СК возбудил дело в отношении мужчины, причинившего травмы сотруднику ОМОН
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