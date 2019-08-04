Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"У населенного пункта Николо-Ушна легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине автобус. В автомобиле был только водитель, он погиб. По уточненной информации, травмы получили шесть человек, находившихся в автобусе", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. В ведомстве добавили, что все пострадавшие доставлены в Муромскую городскую больницу. В их числе оказались двое детей.

Автобус следовал из Мурома во Владимир. После столкновения и автобус, и легковушка загорелись. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, но оба транспортных средства сгорели полностью.

В новость внесены изменения (15:40 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.