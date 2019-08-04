Трамп заявил о быстром реагировании правоохранителей на стрельбу в Техасе и Огайо

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о быстром реагировании правоохранительных служб на инциденты со стрельбой в городе Дейтон (штат Огайо) и в техасском Эль-Пасо.

"ФБР, местные и государственные правоохранительные органы работают вместе в Эль-Пасо и Дейтоне. Оперативно собирается информация о [стрельбе в] Дейтоне. Многое уже известно о [стрельбе в] Эль-Пасо. Правоохранители были очень быстры в обоих случаях", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Стрельба в Дейтоне была открыта в ночь на воскресенье. В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Стрелок был ликвидирован.