При крушении учебного самолета в Таджикистане погиб пилот

ДУШАНБЕ, 4 августа. /ТАСС/. Учебный самолет Ан-2 общественной организации содействия обороне Таджикистана при посадке в учебном центре "Фахрабад" рухнул на землю. Погиб пилот. Об этом в воскресенье сообщает информационное агентство "Ховар". Второй пилот находится в больнице.

Как сообщает агентство, самолет с восемью парашютистами поднялся на высоту 800 метров, откуда они совершили прыжок с парашютом. Совершая посадку и находясь примерно в 10 метрах над землей, самолет неожиданно рухнул на землю.

Следственное управление Государственного комитета национальной безопасности возбудило уголовное дело.