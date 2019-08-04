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При крушении учебного самолета в Таджикистане погиб пилот

Второй пилот находится в больнице

ДУШАНБЕ, 4 августа. /ТАСС/. Учебный самолет Ан-2 общественной организации содействия обороне Таджикистана при посадке в учебном центре "Фахрабад" рухнул на землю. Погиб пилот. Об этом в воскресенье сообщает информационное агентство "Ховар". Второй пилот находится в больнице.

Как сообщает агентство, самолет с восемью парашютистами поднялся на высоту 800 метров, откуда они совершили прыжок с парашютом. Совершая посадку и находясь примерно в 10 метрах над землей, самолет неожиданно рухнул на землю.

Следственное управление Государственного комитета национальной безопасности возбудило уголовное дело.

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