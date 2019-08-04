СК предъявил обвинение в экстремизме блогеру после угроз детям сотрудников полиции

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал и предъявил обвинение в экстремизме блогеру Владиславу Синице, разместившему под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несогласованных акций. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия)", - сказала Петренко.

Следствие установило личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом "Макс Стеклов" - им и оказался житель Подмосковья, 30-летний Владислав Синица.

"Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - сказала Петренко. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фабула обвинения

По данным следствия, 31 июля Синица разместил публикацию в социальной сети, в которой "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". В СК считают, что эти преступные действия "были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей".

Следователи провели обыск у обвиняемого и изъяли персональный компьютер и мобильные телефоны. "В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности", - сообщила Петренко.

Она подчеркнула, что ни у кого не должно быть сомнений, что "за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность".

"Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства", - предупредила представитель СК.

Под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, Синица оставил комментарий с угрозами в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих порядок во время мероприятий в столице. Таким образом он предлагает мстить властям за действия во время несогласованных акций. Там же он подтвердил, что сам участвует в незаконных митингах в Москве.

Угрозы в отношении детей сотрудников полиции вызвали возмущение пользователей соцсетей. Многие из них в комментариях призвали Следственный комитет России и МВД дать оценку таким заявлениям.