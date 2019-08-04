В Швейцарии погибли два альпиниста из Германии

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Два альпиниста из Германии погибли при восхождении на гору Дан-Бланш в Швейцарии. Как сообщила в воскресенье полиция кантона Вале, трагедия произошла в субботу утром, ее обстоятельства выясняет сейчас прокуратура.

"Два немецких альпиниста, совершавшие восхождение на Дан-Бланш и двигавшиеся по южному склону, погибли, сорвавшись вниз, когда находились между вершинами Гран-Жандарм и Дан-Бланш", - указывает полицейское управление.

Подчеркивается, что свидетелями трагедии стали другие альпинисты. Они немедленно сообщили о случившемся в службу спасения. Однако прибывшие на вертолете спасатели смогли лишь констатировать смерть обоих мужчин. Полиция отмечает, что "на настоящий момент обстоятельства несчастного случая не установлены". Проводится опознание погибших. Прокуратура начала расследование.

Высота Дан-Бланш составляет 4357 м над уровнем моря. Впервые она была покорена в 1862 году.