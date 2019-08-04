CBS: в парке в Чикаго произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).
Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CBS.
По ее данным, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы рассказывают, что выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины.
В общей сложности пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как критическое.
К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) August 4, 2019
Another shooting in the #US...
7 people were wounded in #Chicago after an unidentified man opened fire at the Douglas Park area from his car pic.twitter.com/qd9tZidJdw