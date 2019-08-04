CBS: в парке в Чикаго произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CBS.

По ее данным, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы рассказывают, что выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины.

В общей сложности пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как критическое.

К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.